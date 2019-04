De doeken keren daarna terug naar het Hof Bladelin in Brugge. Kostprijs van de restauratie is 500.000 euro. De replica's dateren uit de 16de of 17de eeuw. Ze zijn geschilderd met verf van wortels door wellicht Giulio Romano, leerling van Rafaël. De oorspronkelijke werken in het Vaticaan zijn geschilderd tussen 1508 en 1530 en zijn van de hand van Rafaël. Daar zijn het fresco's, geschilderd op een muur in wat vroeger de ontvangstkamer van de paus was en nu een museum.