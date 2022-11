Half miljoen volwassen West-Vlamingen hebben herfstbooster gekregen

Er zijn wel sterke verschillen per regio. Vooral in het noorden van de provincie en zeker aan de kust gingen al veel mensen om een herfstbooster. Aan de Oostkust is dat zelfs meer dan de helft. Vooral bij ouderen is de vaccinatiebereidheid groot. 8 senioren op 10 liet zich nog eens vaccineren. Volgens het agentschap Zorg en gezondheid is de piek van de herfstbooster bereikt en gaan de meeste vaccinatiecentrum in waakfase. In West-Vlaanderen is dat wel nog niet overal zo, omdat veel centra door de hoge vaccinatiegraad nog heel wat afspraken aan het afwerken zijn.