Halen "genadeschooltjes" de norm?

Voor De Ooievaar in Damme en ’t Lisblommetje in Zwankendamme ziet er minder goed uit. De drie scholen kregen vorig jaar een extra genadejaar.

De Ooievaar in Damme telt intussen 30 leerlingen. En toch komen ze op dit moment één kleuter tekort om de norm te halen. Ook voor ’t Lisblommetje wordt het moeilijk om voldoende leerlingen in te schrijven tegen 1 februari. Nu gaan er 10 kleuters naar de wijkafdeling in Zwankendamme en dat zijn er twee te weinig. Het Oosthoekschooltje zit wel op schema met 20 kleuters. Dat is exact het aantal leerlingen dat de school nodig heeft.