Haalt de Lustige Velodroom zijn 90ste verjaardag niet?

De Lustige Velodroom in Blankenberge is al drie generaties lang het levenswerk van de familie Monbaliu, en dat al van 1933. De piste met allerlei gekke en kleurrijke fietsen is een toeristische attractie op het strand van Blankenberge. Het is een stukje officieus Vlaams erfgoed waar zelfs Eddy Merckx zou hebben leren fietsen.

Uitbater Thierry Monbaliu is 57 en wil zijn zaak nu verkopen voor zo’n 300.000 euro. Er is geen overnemer binnen de familie. En de stad wil de zaak niet overnemen. Monbaliu hoopt dat de piste in Blankenberge kan blijven maar een verhuizing naar een andere gemeente of zelfs een ander land is niet uitgesloten.