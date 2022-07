"Haal zelf je ambulance, want wij hebben onvoldoende personeel": ludieke actie om personeelstekort in Hulpverleningszone 1 Brugge aan te kaarten

De Brugse brandweerposten kampen sinds de zonevorming met een nijpend personeelstekort. "De verschuivingen gaan te ver. Deze zomer kunnen we dagelijks een tot zelfs drie van onze zes ambulances niet bemannen. Dat wil zeggen dat u als burger moet hopen dat we beschikbaar zijn als u ons nodig heeft", klinkt het.

Geen oplossingen

"De lastminuteoplossingen die aangeboden worden zijn slecht, tot zelfs gevaarlijk. Ook de omliggende gemeenten komen hierdoor serieus in de problemen. Zowel vrijwilligersposten als beroepsposten krijgen de zorg niet meer rond. Er wordt gespeeld met de veiligheid van de burger."

De maat is vol voor Hulpverleningszone 1. Volgens hen is er geen gehoor naar de voorstellen om het probleem op te lossen. Ze richten zich nu tot de zoneraad en de zoneleiding. Ze eisen een correcte bezettingen van de post Brugge, aangepast aan de functies, een duidelijk beleid, een werkbaar en evenwichtig systeem en overleg met alle partijen voor er een belangrijke beslissing komt.

Self service

Om het personeelstekort aan te tonen, doet de ambulancepost een ludieke actie in Brugge: de self service ambulance. "Haal de sleutels op en breng 750 euro mee als waarborg. Vertrek met bekwame spoed naar de plek van interventie. Ambulance in propere staat terug bezorgen, zonder bloedvlekken of braaksel."