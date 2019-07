Er ontbrak nog één strook in Zwevegem om de fietssnelweg helemaal af te hebben. Nu die er is, moeten fietsers niet langer omrijden door het centrum van Zwevegem als ze het pad willen volgen.

Het gaat over een strook over een afstand van 500 meter. Het Vlaams Gewest, de gemeente Zwevegem en de Provincie stonden samen in voor het kostenplaatje van meer dan 350.000 euro. Het Guldenspoorpad maakt trouwens deel uit van een groter netwerk van fietsroutes.