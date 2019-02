Gruuthuse bijna klaar voor grote opening

De restauratiewerken aan het Brugse Gruuthusemuseum schieten goed op. De opening is voorzien eind mei. De bouw van een bezoekerspaviljoen, voor het Gruuthusemuseum en de O.L.V-kerk, is vandaag gestart.

Het Gruuthusemuseum is al gesloten sinds half 2014 voor restauratiewerken, maar die naderen nu hun einde. Vandaag ging de spreekwoordelijke 'schup' in de grond, voor de start van de bouw van een bezoekerspaviljoen. De restauratie van het Gruuthusemuseum is voor de Vlaamse overheid een hefboomproject dat een Vlaamse steun geniet van 1,3 miljoen euro. Vanaf 25 mei moeten de werken, na bijna vijf jaar, afgerond zijn.

Schup in de grond voor het onthaalpaviljoen op de Gruuthusesite in @StadBrugge. Een hefboomproject met 1,3 miljoen euro steun van @toerisme_vla. Onze (internationale) bezoekers zullen hier vanaf 25/5 in de beste omstandigheden kunnen kennis maken met de rijke Gruuthusecollectie. pic.twitter.com/9R2P8bgCSe — STEFGITS (@stefgits) 18 februari 2019

