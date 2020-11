Grote ziekenhuisfusie op komst in Oostende? Voorlopig nog geen duidelijkheid

Ook het AZ St.-Jan Brugge-Oostende zegt nog maar eens gewonnen te zijn voor een grotere ziekenhuisfusie in Oostende. Opmerkelijk, want dat is precies een week nadat ook de stad Oostende een taskforce oprichtte voor de fusie van AZ Damiaan met AZ St-Jan.

AZ Damiaan en campus Serruys in één Oostends bad, daar wordt al meer dan 20 jaar over vergaderd. En blijkbaar loopt het nog altijd niet vlot want er wordt apart gecommuniceerd en beide partijen zijn niet eens op de hoogte van elkaars verklaringen. Toch blijft iedereen gewonnen voor het idee.

Hans Rigauts, algemeen directeur AZ St.-Jan Brugge-Oostende: "Ik hoor nu dat er vanuit de verschillende hoeken een engagement is om toe te treden tot het ziekenhuis AZ St.-Jan Brugge AV. Uiteraard zijn we daar blij mee."

Uit navraag vanmiddag bij AZ Damiaan in Oostende zegt het ziekenhuis dat een toetreding helemaal geen uitgemaakte zaak is en bovendien was AZ Damiaan niet op de hoogte van de persconferentie van AZ Sint Jan vanmiddag.

