Grote werken op Brugse Expresweg, hinder verwacht

Wegen en Verkeer is gestart met grote onderhoudswerken op de Expresweg, de N31 in Brugge. In verschillende fases wordt het wegdek vernieuwd en worden er twee bruggen gerenoveerd. Tijdens de werken zal het verkeer door kunnen, maar er zullen uiteraard vertragingen zijn.

Eveline Weyers, projectingenieur Agentschap Wegen en Verkeer: “Het gaat om grote onderhoudswerken, want de Expresweg zat vol gaten en het was onveilig. De werken verlopen in verschillende fases. Eerst komt de weg tussen de brug over Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg aan de beurt. Tijdens de ingrijpende werken, zal het verkeer altijd door kunnen.”

Na de zomer worden ook tunnels onder handen genomen en komt het stuk ter hoogte van de Koningin Astridlaan aan bod, en in een laatste fase de Expresweg tot aan de Koning Albert I Laan. De werken zullen alles samen 2 miljoen euro kosten.