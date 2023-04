Grote werken aan station Veurne van start

In Veurne starten vandaag de eerste werken van het grootschalige project stationsomgeving. Drie jaar lang worden rioleringen en wegen in de ruime buurt van het station aangepakt.

Vanmorgen is Farys begonnen in de Nieuwpoortkeiweg, langs het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. Over een afstand van 150 meter wordt de waterleiding verplaatst ter hoogte van het kruispunt met de Voetbalstraat.

Het verkeer kan er beurtelings voorbij met tijdelijke verkeerslichten. Na de aanleg van de nieuwe waterleiding starten na het bouwverlof rioleringswerken, dan zal de weg tussen Wulpen en Veurne helemaal afgesloten zijn.

Werken in verschillende fases

Anne Dequidt, schepen van Openbare Werken in Veurne: "De verplaatsing is nodig in het kader van het plaatsen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, die de Voetbalstraat en de Rosendaalstraat zal verbinden. Dat zal voor de fietsverkeer uit wijk de Nieuwstad een heel grote verbetering zal worden.

De bedoeling is om vanuit de ruime stationsomgeving het afvalwater te collecteren en naar het zuiveringsstation van Wulpen te brengen. De werken zullen opgesplitst zijn in heel wat fasen."