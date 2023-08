Grote werken aan Belgiek-kruispunt starten morgen

Vanaf morgen starten grote werken in Deerlijk om het kruispunt Belgiek veiliger te maken. Zo komen er duidelijke fietspaden en een bypass moet zorgen voor minder vrachtwagens over het kruispunt. De werken zullen tot eind volgend jaar duren.

Verkeer dat via de Vichtesteenweg naar Vichte wil, moet vandaag al rechtsomkeer maken. Arbeiders plaatsen er de signalisatie voor de grote werken die morgen starten. Daarmee wil het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt Belgiek in Deerlijk een stuk veiliger maken. Zo zal het vrachtverkeer dankzij een bypass van de Breestraat naar de Vichtesteenweg van het industrieterrein rechtstreeks naar de E17 kunnen. Ook voor fietsers en voetgangers wordt het een pak veiliger op de Belgiek. “Het kruispunt zal volledig worden heringericht met veilige oversteekplaatsen voor zowel voetgangers als fietsers. De fietspaden worden ook gedeeltelijk in het rood aangeduid om de zichtbaarheid daarvan te verhogen”, legt Dirk Vanhuysse van het Agentschap uit.