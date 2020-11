Grote vraag naar noodopvang voor kinderen

In Oudenburg bijvoorbeeld is er nu een extra week buitenschoolse opvang. Ruim 60 ouders maken er gebruik van. In twee Oudenburgse scholen kunnen kinderen tot 12 jaar terecht voor een coronaveilige week. Op veel plaatsen blijkt de noodopvang in te spelen op een grote vraag. De inschrijvingen voor de opvang lopen als een trein. Stefanie Douchy: "De meeste ouders sturen hun kinderen omdat ze moeten werken. We krijgen ook vaak last minute inschrijvingen omdat mensen die met vakantie zijn toch opgeroepen worden omdat een collega plots in quarantaine moet. Het is vooral werkgerelateerd".