"Grote vogelweekend" in Vlaanderen

Natuurpunt organiseert dit weekend opnieuw het "Grote Vogelweekend". De vereniging roept iedereen op een kwartier - of meer - vrij te maken om bij te houden welke vogels hij in zijn tuin ziet.

Zo kan Natuurpunt de evolutie van de vogels opvolgen. Scholen konden deze week hun tellingen al doorgeven, de resultaten daarvan volgen pas later.

"Het grootste vogelonderzoek van Vlaanderen", zo omschrijft Natuurpunt zelf het jaarlijkse telfeest. De bedoeling ervan is om de evolutie van de vogels op langere termijn in kaart te brengen. Vorig jaar namen 201 scholen deel aan de scholentelling tijdens de week, en 29.043 mensen lijstten tijdens het weekend de vogels in hun tuin op. Er werden ruim 632.000 vogels geteld. De koolmees werd het vaakst geteld, voor de huismus en de kauw.

De resultaten van de telling kunnen doorgestuurd worden via de website van het vogelweekend. Daar vind je ook foto's en beschrijvingen van de vaakst voorkomende tuinvogels. Maandagmiddag maakt Naturpunt de resultaten bekend.

Zo tel je vogels