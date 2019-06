Vier rijstroken werden over een afstand van twee kilometer afgesloten voor dit provinciaal kampioenschap. Meer dan 600 vinken laten hier het beste van zichzelf horen en dat is al 9 jaar geleden in Roeselare. Een goeie vink laat zo’n 900 keer in een uur van zich horen. De absolute toppers gaan zelfs boven de duizend.