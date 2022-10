Grote verkeersactie tussen 3 politiezones is succesvol

In de nacht van zaterdag op zondag vond een doorgedreven en grootschalige verkeersactie plaats. De samenwerking tussen de drie politiezones in de regio (Mira, Gavers en Midow) was succesvol. In totaal werden 330 voertuigen gecontroleerd. Aan de actie werkten 25 politiemensen mee.

De grote actie startte in Meulebeke. Daar hadden vijf chauffeurs te diep in het glas gekeken. Allen dienden ze de wagen aan de kant te zetten. Naast alcohol werd ook gecontroleerd op drugs in het verkeer. In totaal bleken drie chauffeurs onder invloed van verdovende middelen, één daarvan reed zelfs zonder rijbewijs (vervallen verklaard wegens sturen onder invloed van drugs). Dat leidde tot twee intrekkingen van het rijbewijs.

Verder werd nog in een wagen drugs aangetroffen én bleek een voertuig niet verzekerd en niet gekeurd waardoor het direct werd in beslag genomen. Ook maakte de politie nog vijftien PV’s op voor andere inbreuken zoals niet correct ingeschreven, keuring niet in orde, rijden zonder begeleider (voorlopig rijbewijs) en kleinere inbreuken rond technische eisen en rijbewijs.

In Harelbeke hadden negen chauffeurs te diep in het glas gekeken. Eén chauffeur was onder invloed van verdovende middelen en moest zijn rijbewijs afgeven. Ook in Harelbeke werd een wagen in beslag genomen wegens niet correct verzekerd en gekeurd. Daarnaast stelde de politie nog een drietal kleinere inbreuken vast.

Tenslotte bleek ook in Waregem een aantal chauffeurs niet in orde; zes omwille van alcohol (waarvan één intrekking rijbewijs). Er werden geen inbreuken vastgesteld rond verdovende middelen, maar er werden wel nog negen PV’s opgemaakt rond technische eisen, verzekering en voorlopig rijbewijs.

De politiezones zeggen dat deze resultaten aantonen dat weekendcontroles in het verkeer een noodzaak blijven. De drie zones blijven gemeenschappelijk inzetten om de regio verkeersveiliger te maken. In de nabije toekomst zullen dergelijke acties zeker worden herhaald.