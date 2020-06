Grote vakantiewoningen vragen perspectief voor heropening

“De teleurstelling is groot. In Nederland mag het wel tot 30 personen. De sector vraagt duidelijkheid. Een overleg met minister Zuhal Demir kan een stap in de goede richting zijn”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. In Vlaanderen zijn er in totaal ruim 400 grote vakantiewoningen. Ook Logeren in Vlaanderen vzw en de Provinciale Toeristische Organisaties pleiten voor duidelijkheid. Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad is een samenkomst tot tien personen toegelaten.

Grote vakantiewoningen zijn erg in trek bij families of vriendengroepen. Eerdere boekingen worden nu noodgedwongen geannuleerd. Overschakelen naar kleinere groepen is praktisch en financieel niet haalbaar. Stefaan Gheysen (foto), directeur Logeren in Vlaanderen vzw: "De grote vakantiewoningen zijn goed georganiseerd en kunnen de social distancing perfect in acht nemen. Als straks culturele activiteiten, huwelijksfeesten, jeugdvakantieverblijven en sportmanifestaties met grotere groepen mogelijk zijn, verdient ook de sector van grote vakantiewoningen zeker een volwaardige heropstart.

De sector heeft een protocol opgemaakt met voorwaarden en richtlijnen om de vakantiewoningen uit te baten. Men verwacht dringend een perspectief om op korte termijn te kunnen heropstarten op volle capaciteit. Als data worden 15 juni of 1 juli vooropgesteld. Alternatief is een onmiddellijke uitzondering waarbij grotere vakantiewoningen meteen hun deuren kunnen openen, onder strikte voorwaarden van een protocol.