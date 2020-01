In Brugge is er een grote elektriciteitspanne geweest. Dat bevestigt ons netbeheerder Fluvius. Tussen de 500 en de 1.000 klanten waren getroffen

De melding kwam binnen rond kwart voor elf vanmorgen.

Oorzaak van de panne waren werken in de Katelijnestraat. Daar was een middenspanningskabel geraakt. "De herstelploeg is ter plaatse," zegt de woordvoerder van Fluvius. "We hopen dat er tegen de middag weer stroom is. We doen dat door te herschakelen."

Rond 11u40 liet Fluvius weten dat de problemen voorbij waren.