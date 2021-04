Grote ravage na verwoestende brand, oorzaak nog onbekend

Het vuur smeult nog altijd na bijna 24 uur nadat een verwoestende brand drie bedrijven in de as legde. Een meubelbedrijf, een opslagbedrijf dat ook zonnebanken verkoopt, en een tuinaannemingsbedrijf waar het vuur is ontstaan en waar de vlammen zich razendsnel hebben verspreid. (Lees verder onder de foto)

Oorzaak nog onbekend

Een muur van het opslagbedrijf staat op instorten. De straat blijft intussen afgesloten door de politie en de brandweer blust nog altijd na want door de sterke wind kan het vuur snel weer opflakkeren. Zeker is dat het vuur is ontstaan bij dit tuinbedrijf, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. Het parket van West-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld.

