Grote politiemacht op de been voor voorvluchtige man

In Oostende is gisteravond een massale klopjacht gehouden naar een voortvluchtige man die verdacht wordt van een moordpoging op de nieuwe vriend van zijn ex zondagnacht.

Hij trok naar haar woning in Bredene en daar schoot hij haar vriend in de schouder. Ook de vrouw geraakte gewond. Sindsdien is hij op de vlucht. (Lees verder onder de foto)

Opsporingsbericht

De politie sloot het provinciaal domein Raversijde hermetisch af en kamde de duinen uit. Bij de zoekactie was ook een politieheli betrokken. De gezochte man heeft in het verleden al verschillende carjackings en overvallen gepleegd en is een "zware jongen". (Lees verder onder de foto)

Intussen heeft de politie een opsporingsbericht verspreid.

Op maandag 17 mei 2021 omstreeks 01.45 uur drong de 45-jarige Lucien Annot de woning van zijn ex-partner binnen gelegen in Prinses Elisabethlaan in Bredene. De man had verschillende wapens bij zich en wenste zijn ex en de nieuwe partner een lesje te leren. Lucien Annot heeft effectief zijn wapens gebruikt en op de nieuwe partner gevuurd. Na de feiten is hij gevlucht waarbij hij op zijn minst het vuurwapen heeft meegenomen.

De politie is nog steeds naar hem op zoek. (Lees verder onder de foto)



Lucien Annot is sportief gebouwd. Hij heeft kort donker geschoren haar en donkere ogen. Hij kan gewapend zijn. Wie hem heeft gezien of weet waar hij verblijft, kan bellen op het gratis nummer 0800 30 300.

U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu

U kan het bericht nalezen op www.politie.be