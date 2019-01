Grote pijlinktvis aangespoeld in De Panne

Het gaat om een relatief klein exemplaar want grote pijlinktvissen kunnen een mantellengte van 65 cm bereiken, met totale lengte van 120 cm. De grote pijlinktvis is de grootste inktvissensoort die in de Noordzee voorkomt.

Pijlinktvissen hebben tien tentakels, waarvan acht armen en twee langere voedingstentakels. De vangarmen hebben twee rijen zuignappen. De smalle lepel op het uiteinde van de tentakels heeft 4 rijen zuignappen. De grote pijlinktvis onderscheidt zich van andere pijlinktvissen door de vorm en plaats van de vinnen: die beginnen op 3/5 van de mantelrand en vormen een hoekige pijl. Het dier is roodbruin, de rugzijde is donkerder dan de buikzijde. Wanneer een grote pijlinktvis zich bedreigd voelt, scheidt het inkt uit.

Naast de grote pijlinktvis komen voor onze kust ook de gewone pijlintkvis en de dwergpijlinktvis voor. Deze soorten worden wat vaker opgemerkt.