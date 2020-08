Grote onderhoudswerken op E17

Morgen starten grote onderhoudswerken op de E17 in Kortrijk richting Gent. Het wegdek is versleten en dus komt er een nieuwe asfaltlaag. Tegelijkertijd gebeuren ook herstelwerken aan de bruggen over de snelweg. De werken duren tot eind deze maand en kunnen dus best voor wat verkeershinder zorgen...

Vanaf morgen tot 31 augustus moet het verkeer op de E17 richting Frankrijk op twee versmalde rijstroken. Er zijn grote onderhoudswerken in de tegenovergestelde richting. Met een doorsteek neemt het verkeer in de richting van Gent een deel van de andere rijbaan in. De werken gebeuren tussen het klaverblad in Aalbeke en Kortrijk-Oost.

De aannemer werkt ook 's nachts door, om de hinder toch enigzins te beperken. Door het nieuwe asfalt vermindert ook de geluidslast, en dat vinden de buurtbewoners erg fijn.

Vannacht brengt de aannemer de wegmarkeringen aan voor de werken. Het verkeer moet daardoor in beide richtingen over één in plaats van drie rijstroken.