Grote kippenstallen niet welkom in Voormezele

Met de bestaande stallen zouden er 228.000 kippen en 150 runderen komen op de heuvel waar de hoeve zich bevindt. “We zien het hier met lede ogen aan”, zegt Anita Garreyn, die zelf ook in de Eekhofstraat woont. “Nu al is de stank bij momenten niet te harden. Als de huidige 84.000 kippen al zoveel geuroverlast geven, wat zal dit dan zijn bij 228.000 stuks?”, vraagt Anita zich af. “Ik heb de streek zien veranderen van een mooi gebied waar landbouw, natuur en toerisme samengingen, maar steeds meer doemen de conflicten op, door de grootschaligheid van de veeteelt.”

Ze trekt dan ook aan de alarmbel, maar doet dat niet alleen: ook Natuurpunt De Bron roert zich in het debat. Hoewel er ook 952 varkens verdwijnen – om ruimte te maken voor de kippen- ziet Natuurpunt deze industriële veeteelt liever niet in historische landschappen, vlakbij natuur. “Per hectare heeft Ieper nu al meer dan 10 varkens, 70 kippen en anderhalf rund, dat is enorm. Het aantal kippen is de laatste tien jaar meer dan verdubbeld in Ieper.”, geeft Peter Bossu, coördinator van Natuurpunt De Bron mee. “Dit gaat ten koste van het landschap, de natuur en de gezondheid van de omwonenden”, vervolgt hij.

“Je moet weten dat er ook voor deze stalaanvraag geen onderzoek is geweest naar de gezondheidseffecten van de stank of het fijnstof voor omwonenden en dat Nederlandse onderzoeken meermaals de effecten op de luchtwegen hebben aangetoond. Het natuurgebied De Palingbeek ligt hier op nog geen 800m en kreunt onder de stikstofdruk. Een andere landbouw bij onze natuurgebieden is dan ook meer dan nodig.”