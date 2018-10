Grote herdenking rond Wapenstilstand in Ieper

Op zondag 11 november komt een einde aan de herdenking van de Groote Oorlog die vier jaar lang duurde. Dat gaat in Ieper niet onopgemerkt voorbij. Drie dagen lang, van 9 tot en met 11 november, wordt er herdacht.

Op 9 november om 17 uur trapt een optocht de herdenking op gang. Centraal staan vijf kerkstoelen, Memorial Chairs, uit de kerk van Passendale. Die reisden vier jaar lang rond door Groot-Brittannië en Ierland, naar een idee van kunstenares Val Carman. Die worden gevolgd door 130 andere stoelen uit alle uithoeken van de wereld. Na de optocht is er de klassieke 11-novemberlezing, dit jaar door Kader Abdolah. 's Avonds is er nog het herdenkingsconcert in de Sint-Maartenskathedraal. Normaal is er maar één voorstelling op 11 november maar door de interesse zijn er nu drie concerten, waarvan er twee al uitverkocht zijn.

Op 10 november ligt de nadruk op Zonnebeke met de traditionele fakkeltocht, een symbool voor de tiendaagse raid in 1917 tijdens de Slag van Passendale. In het kasteeldomein stellen Jef Neve, Dirk Brossé en Sioen werk voor, opgebouwd rond het thema "vrede en vrijheid".

Op zondag is er de traditionele Poppy Parade en de Last Postceremonie onder de Menenpoort om 11 uur. Om 20 uur is er nog een ceremonie die gevolgd zal worden door het Belgisch vorstenpaar.

Voor Ieper en de regio wordt het opnieuw een hoogdag. Alle hotels zijn al maanden volgeboekt voor de onder meer 1.500 deelnemers aan de Poppy Parade.