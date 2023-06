Grote file op E40 richting kust door brandend voertuig

Op de E40-A10 ter hoogte van Loppem, richting Oostende is er heel wat file. Een Volvo vatte onverwachts vuur. Gelukkig is iedereen ongedeerd.

Op de E40-A10 tussen Brugge en Oostende is er momenteel een ellenlange file aan de gang. Ter hoogte van Loppem vatte een Volvo onverwachts vuur vanwege een technisch defect. Volgens Het Nieuwsblad kreeg de inzittende een melding op het dashboard. Daarna parkeerde de bestuurder zijn wagen op de pechstrook, en vatte de wagen vuur. Het voertuig is helemaal uitgebrand. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

Momenteel gaat het verkeer verder op één rijstrook. Wie naar de kust moet, ontwijkt best de E40-A10 richting Oostende om file te vermijden.