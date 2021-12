Grote drukte voor kerstshoppen in Brugge

Het is erg druk op de autosnelweg naar Brugge en in het centrum. Veel mensen willen nog profiteren van de koopjeszondag om de laatste kerstinkopen te doen.

Het is vandaag koopjeszondag in Brugge. Heel veel mensen willen nog profiteren van de eindejaarsshoppingsdagen en komen met de auto naar de stad. Dat zorgt voor een erge drukte op de autosnelweg naar Brugge. Shoppers staan al aan te schuiven vanuit Oostkamp.

Recordaantal transacties

Ook in het centrum zelf is het erg druk. De parking in de Ezelstraat en Biekorf zijn volledig volzet, alsook 't Zand. Auto's schuiven aan om toch maar een plekje te bemachtigen. Toch is het nog altijd minder druk dan twee jaar geleden, klinkt het bij de marktkramers. Al is dat natuurlijk niet zo onlogisch, aangezien er toen nog geen sprake was van coronamaatregelen.

Ook Nederlanders zakken af naar Brugge om te shoppen doordat ze dat in eigen land niet meer kunnen. Daar is sinds deze ochtend een strikte lockdown van kracht. Maar ook veel Frans in onze provinciehoofdstad. In Frankrijk heeft het Outbreak Management Team (OMT) gisteren een advies gegeven aan het kabinet om niet-essentiële winkels te sluiten.

Gisteren kwamen ook veel mensen naar Brugge om te kerstshoppen. Ze droegen bij aan een nieuw recordaantal transacties. Zaterdag werden net iets minder dan 11,5 miljoen elektronische betalingen uitgevoerd in België. De tien dagen met de meeste transacties in ons land zijn stuk voor stuk dit jaar genoteerd. In totaal werden al meer dan 2,8 miljard transacties geregistreerd, een stijging met 14,5 procent in vergelijking met vorig jaar.