Grote drukte blijft uit tijdens eerste weekend sinds opening winkels

Tijdens het eerste weekend dat niet essentiële winkels de deuren mogen open, blijft de grote drukte uit. In Oostende liep er wel wat volk rond, maar reuzedruk was het niet.

De Kapellestraat in Oostende vanmiddag. Het is er druk, maar de grote massa blijft weg. Mensen komen buiten, een frisse neus halen, maar in de winkels blijft het behoorlijk kalm. Voor de winkeliers mag het allemaal wat drukker, maar veel mensen hebben de raad opgevolgd om hun kerstinkopen te spreiden en niet allemaal tegelijkertijd tijdens het weekend te gaan shoppen. Anderen wachten dan weer tot de koopjes er zijn.

De stad baseerde zich op het zomerplan en was goed voorbereid. Nadars in het midden van de Kapellestraat, pijlen en stickers op de grond en stewards die alles in goeie banen leiden. En de koopjesjagers volgen alle maatregelen goed op.

