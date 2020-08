De hittegolf mag dan al begonnen zijn, de grote drukte aan de kust is vandaag nog uitgebleven.

Bijna overal code groen op de druktebarometer. Maar wie er was kreeg waar voor zijn geld: afkoeling met aangename temperaturen op het strand. En afstand houden is dan ook geen probleem. Zonnekloppers in Zeebrugge voelden zich dan ook dubbel zo gelukkig.

De druktebarometer aan de kust geeft vanmiddag alleen in De Haan code geel, dat betekent dat het er druk is. De rest van de kust krijgt het etiket groen.