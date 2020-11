Grote corona-uitbraak in WZC Mariaburcht Dentergem

In het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem is een zware corona-uitbraak aan de gang. 48 van de 98 bewoners zijn besmet.

In WZC Mariaburcht in Dentergem is een zware corona-uitbraak aan de gang. 48 van de 98 bewoners zijn besmet, dat is bijna de helft. Vandaag hebben opnieuw 8 bewoners positief getest. Intussen liggen er ook al vier mensen in het ziekenhuis. Zaterdag zijn bovendien drie bewoners overleden.

Niet alleen de bewoners zijn getroffen door het virus: ook 40 medewerkers van het zorgcentrum testten positief. 16 personeelsleden vertonen geen symptomen en blijven actief op de COVID-afdeling. Mariaburcht kan rekenen op heel wat vrijwilligers en technisch werklozen om de afwezigheden op te vangen. Al blijft er weinig personeel over om hen te begeleiden.

Coronacijfers

In Dentergem waren er de voorbije 14 dagen 146 nieuwe bevestigde gevallen. Geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners gaat het in de voorbije 14 dagen om 1695 bevestigde gevallen.

Bekijk hier de meest recente cijfers uit jouw stad of gemeente.