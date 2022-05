Grote controle op parkeerplaatsen - en kaarten voor mensen met een handicap

Vorig jaar werden er 337 overtredingen vastgesteld. In 2017 waren er dat nog 1.011. Burgemeester Dirk De fauw: “Nog al te vaak lappen andere bestuurders de regels aan hun laars en pikken ze de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap zonder blikken of blozen in.”

De voorbije 7 jaar zijn er bij controles 349 kaarten ingetrokken. In de meeste gevallen was de persoon met een handicap zelf niet aanwezig in de auto, hij/zij was al overleden, of de kaart was vervallen. Korpschef Dirk Van Nuffel: “Sommige mensen hebben zelfs een kleurenkopie op zak, wat niet geldig is. Wie misbruik maakt van zo’n kaart, of er parkeert zonder kaart, betaalt een boete van 116 euro.”

Misbruik maken van een kaart is ook verveld voor de rechthebbende, want de kaart wordt onmiddellijk ingehouden.