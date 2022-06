Grote controle bij vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge

Meer dan 90 agenten en controleurs hadden de volle parking met 240 vrachtwagens vroeg in de ochtend afgezet. Ze keken aan het begin van een nieuwe week na of de chauffeurs de regels voor de weekendrust respecteerden. Die vrije tijd moeten de bestuurders verplicht spenderen in een woning of op hotel en dus niet in hun cabine. Schenden ze die afspraken, dan riskeren ze een boete tot 1800 euro.

“We zijn twee uur verder en we hebben nu al 31 overtredingen op weekendrust, 4 inbreuken op tachograaf, een zestal inbreuken op de terugkeerplicht. Een vrachtwagen moet terugkeren naar zijn land waar hij is ingeschreven”, vertelt hoofdinspecteur Kurt Garrez.

De actie is er ook om komaf te maken met de onmenselijke omstandigheden waar een deel van de truckchauffeurs hun rustperiodes in doorbrengen. Vooral Oost-Europese bestuurders verlaten soms maandenlang hun cabine niet. Ook in Zeebrugge brachten voornamelijk Oost-Europeanen hun weekend door op de parking, waar er maar acht toiletten stonden voor 240 staanplaatsen.

De vakbonden zien graag nog meer van dergelijke acties om sociale uitbuiting door werkgevers tegen te gaan. “Het is een kanker die bestaat en het is een heel eenvoudige manier om die sociale dumping eruit te krijgen”, zegt Tom Peeters van ABVV Wegvervoer. Controleer op de lange rust, zoals vandaag en ze zullen verplicht worden om ervoor te zorgen dat de chauffeurs binnen een bepaalde tijd naar huis kunnen terugkeren.”

De federale gerechtelijk politie nam ook deel aan de actie en ging na of er eventueel aanwijzingen waren voor mensenhandel. De douane zocht naar mogelijke rode diesel.