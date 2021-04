Grote brand bij tuinaannemer Warnier in Knokke-Heist

Bij het tuinbedrijf Warnier op het industrieterrein 't Walletje in Westkapelle bij Knokke-Heist is brand uitgebroken. Die ontstond even na twee uur.

Een grote zwarte rookpluim is van ver te zien, ook in buurgemeente Blankenberge. De vlammen slaan uit het dak. De brandweer is ter plaatse. De gemeente vraagt ramen en deuren gesloten te houden. Ook de stad Damme vraagt hetzelfde omwille van de wind en de rook. Volgens de woordvoerder van de brandweer zijn er drie bedrijven betrokken geraakt in de brand. Het gaat om een zonnebankcentrum en een opslagplaats van bouwmaterialen. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. (Lees verder onder de foto)

Wegens een hevige brand in bedrijvenpark 't Walletje wordt iedereen in de omgeving van Westkapelle dringend verzocht om de ramen te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. pic.twitter.com/eT5DNd1atT — Knokke-Heist (@GemKnokkeHeist) April 6, 2021

DRINGEND BERICHT - We vragen de inwoners van Stad Damme om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er woedt een bedrijfsbrand in Knokke-Heist. Meer informatie volgt. — Stad Damme (@StadDamme) April 6, 2021

Volgens bronnen zouden er door de brand geen bussen rijden naar het AZ Zeno en het vaccinatiecentrum in dezelfde buurt.