Grote bouwprojecten on hold door peperdure materialen

Dat is onder meer zo voor het woonproject Hoost, in Heist. En ook de stad Torhout stelt geplande renovatiewerken van het cultuurcentrum De Brouckère alvast één jaar uit.

Torhout voorziet in zijn begroting ruim anderhalf miljoen euro voor een grondige verbouwing van het 26 jaar oude CC. De werken zouden normaal in juni starten, maar door de onzekere tijden schuift Torhout de verbouwingswerken één jaar vooruit. Schepen van Patrimonium Hans Blomme: "Wij stellen het dossier uit omdat de grondstofprijzen de pan uit swingen. Voor bepaalde loten van de aanbesteding vinden we zelfs geen aannemer. De aannemers steken geen prijs in het project omdat de grondstofprijzen elke dag variëren. Het is beter dat we het een jaar uitstellen en betere prijzen bekomen. Dan kunnen we de werken in één keer goed voltooien."