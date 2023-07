Grote belangstelling voor zeezegening in Blankenberge

Zondag vond in Blankenberge de jaarlijkse zeezegening plaats met de bijhorende misviering op het strand. Met deze traditie vragen de mensen om bescherming voor iedereen die de zee ingaat.

Ondanks de stevige wind die over het strand waaide was er grote belangstelling voor dit stukje kusterfgoed. In Blankenberge valt de zeezegening altijd samen met de start van de bouwvakantie waardoor er niet enkel toeristen te vinden zijn op het strand.

Blankenberge is al lang geen vissershaven meer. Nu ligt het accent op de pleziervaart met een uitgebreide jachthaven. Toch spreekt de zeezegening nog heel wat mensen aan. Al is het maar om met je voeten in het zand een misviering bij te wonen.