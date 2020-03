Grootwarenhuizen nemen extra maatregelen

Na de aankondiging van Comeos, dinsdagmiddag, besloten verschillende supermarktketens om nog extra maatregelen te nemen tegen het coronavirus.

Zo zal Carrefour, volgens woordvoerster Aurélie Gerth, schermen in plexiglas installeren tussen elke kassa en de klanten. Er zal ook een markering op de vloer komen om mensen op afstand van elkaar te houden. Handschoenen en handgel zullen beschikbaar zijn voor medewerkers van de winkels en er zal intenser schoongemaakt worden. Een veiligheidsagent zal op het goed verlopen van alles voorzien. "We aanvaarden ook niet meer dan één klant per 15 vierkante meter", zegt de woordvoerster. "En we moedigen telewerk aan op de hoofdzetels."

Aldi zet ook in op veiligheid. "We volgen de maatregelen van Comeos", zegt woordvoerder Jason Sevestre. Maar ze nemen ook bijkomende maatregelen. "We laten niet meer dan 50 personen in onze winkels binnen", zegt hij. De Aldi-winkels raden elektronische betalingen sterk aan en vragen op afstand van elkaar te blijven.

In de Albert Heijns worden ook de Comeos-maatregelen gevolgd: winkel grondiger kuisen, afstand tussen de mensen, een beperkt aantal klanten tegelijk... Toch gaan ook zij, net als Carrefour, een stapje verder met plexiglas aan de kassa's. "We willen zo vermijden dat onze kassiers te veel in contact komen met klanten en omgekeerd", zegt woordvoerster Ann Maes.

"Niet hamsteren aub"

De ketens vragen om solidair te zijn en niet te hamsteren. "We zien meer mensen meer kopen en dat is voor niets nodig", zegt Sevestre. "We hebben meer dan genoeg voorraad." Het tekort aan producten in de rekken heeft niets met de voorraad te maken. "Onze medewerkers kunnen soms niet volgen met het aanvullen van de rekken waardoor mensen denken dat het product op is", legt Ann Maes uit. "Dat is niet zo. Er is genoeg van alles. Zelfs toiletpapier hebben we nog." Ook bij Lidl worden de maatregelen die in afspraak met Comeos zijn genomen ingevoerd. "Het gaat dan onder meer om het afkuisen van karren, het druppelgewijs binnenlaten van klanten en het gebruiken van een kar zodat mensen afstand houden", zegt een woordvoerster.

Eerder kondigden ook Delhaize en Colruyt al extra maatregelen aan.Comeos kondigde dinsdag aan dat het aantal klanten in de winkels beperkt wordt tot één per tien vierkante meter winkelruimte, en dat retailbedrijven meer gebruik gaan maken van speciale handschoenen voor het kassapersoneel.