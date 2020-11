Grootste windpark in Noordzee klaar voor gebruik

Alle 58 windmolens in de Mermaid-concessie zullen na dit weekend klaar zijn voor gebruik. Ondanks de coronacrisis liep de installatie geen vertraging op, dankzij de toegewijde teams van DEME en Otary. “België is wereldwijd nummer vier op vlak van windenergie op zee en we hebben de vastberaden ambitie om wereldleider te blijven", zei minister Van der Straeten. "Offshore wind is snel veel goedkoper geworden en het potentieel op de Noordzee is nog groot."

10% Belgische elektriciteitsvraag

Met het SeaMade Offshore Windpark zal de totale geïnstalleerde capaciteit van wind in de Belgische Noordzee verhogen naar 2262 MW. Goed voor een jaarlijkse productie 8 TWh, dit is ongeveer 10% van de totale Belgische elektriciteitsvraag of het elektriciteitsverbruik van 2,2 miljoen gezinnen. Het Seamade windmolen park alleen staat in voor het elektriciteitsverbruik van 500.000 gezinnen en spaart 650.000 ton CO2-uitstoot uit.

Het windmolenpark is goed voor een totale investering van 1,3 miljard euro. Goed voor 1400 directe en 1400 indirecte jobs tijdens de ontwikkelings- en constructiefase. Daarnaast ook 100 langetermijnjobs tijdens de operationele fase.

Van der Straeten: “Economische relance en klimaatambitie gaan hand in hand. Door te investeren in hernieuwbare energie creëren we lokale jobs. Een duidelijk energiebeleid biedt zekerheid aan investeerders en is een boost voor een duurzaam en welvarend land. De regering is een partner voor iedereen die wil investeren in een duurzame samenleving.”

Verdubbelen

Nooit eerder is er in België zoveel groene energie geproduceerd door windmolens op zee. “2020 was een absoluut recordjaar voor wind op zee. De verdubbeling van wind op zee willen we zo snel mogelijk realiseren."

"Maar tegelijk willen we een pionier in de toekomst blijven door onze ambities op te trekken, in de eigen Noordzee en in samenwerking met andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk. Zo boosten we schone en goedkope groene energie.” besluit minister Van der Straeten.

Weetjes