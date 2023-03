Grootste verkeershinder door werken rond Kortrijk

De grootste hinder bij werken dit jaar op West-Vlaamse snelwegen is voor de regio Kortrijk. Dat blijkt uit het overzicht dat Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters heeft bekendgemaakt. Er staan in 2023 een vijftal grote werven op stapel die voor verkeershinder zullen zorgen.

De werkzaamheden voor de zogenoemde trompetaansluiting van de Kortrijkse ring met de snelwegen A19 en E403 zorgen voor de meeste hinder, met files en omleidingen. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken nog tot volgend jaar. Daarnaast zal er ook hinder zijn op het Ei en de E17 rond Kortrijk, op de E403-snelweg ter hoogte van Rumbeke en ook op de E40 in Oudenburg.

46 grote werven in heel Vlaanderen

Op de Vlaamse snelwegen wordt in 2023 gewerkt op 46 grote werven, waaronder een reeks grote ingrepen aan bruggen en tunnels. Het gaat om een totale investering van 569 miljoen euro.

Er wordt dit jaar op 46 grote werven op snelwegen gewerkt, dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) zondag bekendgemaakt op een persconferentie in Maasmechelen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Lantis en De Werkvennootschap staan in voor de werven. Volgens het laatste rapport van AWV, uit 2022, verbetert de kwaliteit van de Vlaamse autosnelwegen al drie jaar op rij. Er zijn in Vlaanderen echter veel bruggen en tunnels, waarvan het gros dateert uit de jaren 60 en 70, die vaak verouderd zijn en grondig gerenoveerd moeten worden. Peeters wil die achterstand stap voor stap wegwerken. Van de 46 grote werven zijn er dan ook 24 aan bruggen en viaducten en 6 aan tunnels.

HINDER

Wegenwerken zorgen onvermijdelijk voor hinder. AWV adviseert om voor vertrek wegenenverkeer.be te checken. Veiligheid aan de werven is een prioriteit, beklemtoont Peeters. "Daarom nogmaals een oproep om de snelheidslimiet en signalisatie te respecteren. Wees extra aandachtig bij het naderen van een werfzone."

GROTE WERVEN IN WEST-VLAANDEREN

Dit zijn de grote werven in West-Vlaanderen in 2023:

R8/A19 te Bissegem/Wevelgem: vernieuwing Trompetaansluiting

Door de vernieuwiwng van de trompetaansluiting zal er ernstige hinder zijn ter hoogte van Aalbeke. De werken lopen tot 2024. Er is doorgaand verkeer in beide rijrichtingen op de R8 mogelijk, over versmalde rijstroken.

De op- en afrit Gullegem Zuid en parallelbaan A19 richting Kortrijk vanaf Moorsele zal 2 maand afgesloten zijn. Er is een omleiding via de E403 en E17.

E17 ter hoogte van Kortrijk: aanleg persleiding tussen pompstation en het 'Ei'

Door de aanleg van de persleiding zal er matige hinder zijn, vooral bij de opstart van de werken die van mei tot oktober van dit jaar lopen.

E17 ter hoogte van Kortrijk: vernieuwen asfalt en plaatsen van dynamische signalisatie

Het verkeer richting Frankrijk zal doorgaan over 1 rijstrook van 20u30 tot 5u gedurende 15 nachten in augustus.

E403 ter hoogte van Rumbeke: brugherstelling

De werken in Rumbeke gaan door in het najaar van 2023. Eerst zal de rijrichting en afrit richting Kortrijk afgesloten worden. Daarna zal de rijrichting en afrit richting Brugge afgesloten worden

E40 ter hoogte van Oudenburg: vervanging brugvoeg

Door de vervanging van een brugvoeg zal er hinder zijn van september tot oktober op de E40. Er zal beperkte hinder zijn, het verkeer heeft doorgang op één rijstrook.

Voor meer informatie, bekijk de website Wegenenverkeer.be