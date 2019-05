Grootste trampolinepark van België opent in Brugge

Trampolinepark Jumpsquare opent eind juni een nieuwe vestiging in het winkelcentrum B-Park Brugge. Het gaat om een investering van 1,2 miljoen euro.

Het nieuwe trampolinepark van Jumpsquare is de tweede vestiging in België.

De vestiging zal werk bieden aan zeven vaste werknemers en ongeveer 30 jobstudenten. Het park wordt met ongeveer 3.500 vierkante meter het grootste trampolinepark van België. Jumpsquare zal in Brugge ook uitpakken met interactieve spelletjes. Het bedrijf is van plan om nog zeker drie nieuwe vestigingen te openen in België dit jaar.