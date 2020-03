Grootste school in Brugge sluit vrijdag de deuren

"Omwille van bezorgdheid i.v.m. verspreiding van het coronavirus gaan op vrijdag 13 maart de lessen in het Sint-Lodewijkscollege niet door. Leerlingen en ouders worden via Smartschool verder op de hoogte gehouden." Dat staat er te lezen op de website van de school. De reden voor die maatregel is eenvoudig: de directie vreest dat het virus binnen de schoolmuren zit nu op één voormiddag tijd zeventien leerlingen ziek werden.

Al eerder een besmetting

Eerder deze week raakte al bekend dat één van de leerlingen besmet was geraakt met het coronavirus. Sindsdien zitten nog enkele gezinnen in quarantaine. Het Sint-Lodewijkscollege is de grootste school van Brugge binnen het katholieke net.