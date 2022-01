Grootste politieactie ooit in West-Vlaanderen aan de gang

Controleposten aan op- en afritten van verschillende snelwegen in onze provincie, mobiele patrouilles, ANPR-camera’s en zelfs toezicht vanuit de lucht. Het maakte allemaal deel uit van de grootschalige actie die de politie deze namiddag uitvoerde.

“Jaarlijks hebben wij ongeveer 2.000 à 3.000 inbraken in West-Vlaanderen. In 2020 en 2021 is er een lichte daling geweest door het toegenomen telewerk. Met de actie van vandaag willen we een sein geven aan de daders dat ze niet in West-Vlaanderen moeten zijn. En ten tweede willen we de bevolking geruststellen door te tonen dat we er als politie wel degelijk staan voor hen”, licht Didier Vandecasteele van de Federale Politie West-Vlaanderen toe.

Smokkel van rubberbootjes en reddingsvesten

West-Vlaanderen ligt op de route naar de kust en vormt zo een transitregio voor de aanvoer van zogenaamde small boats. Daarin proberen transmigranten het Kanaal over te steken, ondanks alle gevaren. Tijdens de actie van vandaag willen de ordediensten de smokkelaars van rubberbootjes en reddingsvesten onderscheppen.

In Oost-Vlaanderen worden tezelfdertijd meer dan 100 politiemensen ingezet, wat het totaal in beide provincies op meer dan 500 mensen brengt.