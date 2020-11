Grootste overzeese partij coke ooit kwam in Zeebrugge aan

De ontdekking werd gedaan in de haven van Antwerpen. De gigantische partij drugs zaten verstopt in containers tussen schroot.

Schip kwam in Zeebrugge aan

Intussen is bekendgeraakt dat de cocaïne met een zeeschip vanuit

Guyana

aangekomen was in Zeebrugge, vanwaar de drugs via de binnenvaart in Antwerpen zijn beland. Eindbestemming was een bedrijf, net over de grens in Nederland.

De speurders hebben woensdag drie huiszoekingen uitgevoerd in ons land en twee in Nederland. Dat leidde tot twee arrestaties in België en eentje in Nederland. In het omvangrijke onderzoek naar de bende rond W. V. M. hebben politie en justitie binnen het jaar al 14.950 kilo zuivere cocaïne aan de organisatie kunnen onttrekken. "De hiermee gepaard gaande cijfers zijn hallucinant te noemen. Gaan we uit van een gemiddelde groothandelsprijs van 30.000 euro per kilogram, dan benadert de waarde van de inbeslagnames een bedrag van 450 miljoen euro. De straatwaarde na versnijding kan snel het dubbele bedragen," zo liet het federale parket gisteren weten.

Op 1 oktober maakte het federale parket op een persconferentie bekend dat er een internationale, goed gestructureerde criminele organisatie werd opgerold die op zeer regelmatige basis grote partijen coke vanuit Zuid-Amerika naar België wist te verschepen. Volgens de voorlopige stand van het onderzoek van de federale gerechtelijke politie van Limburg bleken er zowel banden te zijn met de bovenwereld zoals expeditiekantoren, opslagruimtes en transportfirma's, als met diverse andere criminele organisaties die ieder een onderdeel van de activiteiten op zich namen. Er zijn nog altijd 22 personen aangehouden, onder wie ex-rijkswachter W. V. M., Lucio Aquino en Nathan S. uit Antwerpen. Er is ongeveer 3 miljoen euro in beslag genomen.