In het paasweekend komt het grootste opblaasbare obstakelparcours ter wereld naar ’t Zand in Brugge. De soort springkastelen zijn 272 meter lang en maximaal acht meter hoog.

Van 16 tot en met 18 april staat ‘The Beast’ op 't Zand in Brugge. 't Is een opblaasbare speeltuin die normaal de blikvanger is van het muziekfestival Tomorrowland. Maar dit jaar komt het dus enkel naar Brugge.

Volgens het World Guinness Book of Records is dit de grootste obstakelrun ter wereld.