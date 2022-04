Slecht nieuws voor fans: de grootste obstakelrun 'The Beast' komt dan toch niet naar Brugge. Normaal gezien zouden de springkastelen in het paasweekend op 't Zand staan.

Stad Brugge laat weten dat de obstakelrun niet naar Brugge komt. "De privé-organisator van het evenement heeft bekend gemaakt dat het evenement niet zal doorgaan."

"We betreuren de laattijdige annulatie", laat de stad weten. Brugge gaat nu in dialoog met de organisator om het evenement eventueel op een later tijdstip te organiseren.