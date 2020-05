Grootste indoorscherm van België in Topsporthal Lange Munte

Vorige maand werden de scoreborden in de topsporthal van de Lange Munte vervangen door 2 nieuwe exemplaren, waarvan 1 LED-scherm van 28m². Er is nu ook LED-boarding voorzien in de zaal. Een investering van 190.000 euro.

Internationale uitstraling Lange Munte

“De laatste jaren zijn er veel internationale topevents geweest in de Lange Munte.”, opent schepen van Sport Arne Vandendriessche. “Zo mochten we al meerdere malen de Belgian Cats, de Yellow Tigers en de Red Dragons ontvangen. Dit jaar nog organiseerden we voor de tweede keer in één jaar tijd een Fed Cup confrontatie, deze keer tegen de dames van Kazachstan. Het is duidelijk dat onze nationale sportfederaties graag te gast zijn in onze sportcampus en dat de Lange Munte internationale uitstraling heeft. Het enige wat nog ontbrak was een groot scherm dat niet enkel dienst doet als scorebord, maar waar ook beeld op kan worden gespeeld en de LED-boarding die rond het veld komt. Voorheen moest dit voor elk topsportevent worden gehuurd. Nu voorzien we hier zelf in en kunnen de Kortrijkse clubs zoals Apolloon, Balti en Spurs hier ook gebruik van maken.”

Kortrijkse Leverancier

Leverancier van het scherm en de LED-boarding is het Heulse bedrijf Westerstrand Europe geworden. “Ik ben blij het grootste indoorscherm van België eindelijk te kunnen voorstellen aan het grote publiek, dit zal bijdragen aan een nog leukere supportersbeleving. Er kan bijvoorbeeld tijdens de pauze van een Appolloon-match live worden gekeken naar de KVK. Normaal gingen we de inhuldiging doen tijdens een topmatch van de Kortrijk Spurs maar de coronacrisis heeft er anders over beslist. Bedankt alvast aan Westerstrand dat een topjob heeft geleverd, zoals het een Heuls bedrijf betaamt.”, sluit Vandendriessche af.