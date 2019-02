In Roeselare heeft Asalam de deuren geopend, de grootste halalsupermarkt in de streek.

Die bevindt zich op het Stationsplein, waar eerder een andere supermarkt gevestigd was. De uitbaters hebben al filialen in Sint-Niklaas en Borgerhout en willen nu dus ook de allochtone Roeselarenaren bedienen. Maar uiteraard is iedereen er welkom. In de supermarkt wordt van alles verkocht, alleen geen rookwaren, alcohol en varkensvlees. Maar voor de rest vind je er alles: van wasmiddel tot brood en veel Oosterse specialiteiten. De vraag voor een West-Vlaamse vestiging was in elk geval groot.