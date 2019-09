Grootste centrum volwassenenonderwijs na fusie

De overheid heeft nieuwe minimumnormen opgelegd voor alle centra, en dat leidt tot een aantal fusies in het volwassenenonderwijs. De Avondschool Oostende zit boven de minimum norm en CVO Drie Hofsteden Kortrijk zit er zelfs ver boven, maar toch beslissen beide centra om samen te gaan. Scala wordt het grootste centrum voor volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen met 15.000 cursisten, die één of meerdere cursussen volgen.

Oostende en Kortrijk zullen hun expertise en het onderwijsaanbod samenbrengen. Maar dan moeten ook wel twee verschillende culturen in elkaar opgaan. "Dat vormt soms wel een uitdaging," zegt Diter Den Baes van CVO Scala. "Het gaat er niet over dat we zomaar alles gaan veranderen in één klap. Het is wel de bedoeling dat we de lokale cultuur blijven respecteren; In onze werking sluit het ook niet uit dat we in bepaalde aspecten die lokale cultuur blijven vooropstellen."

Er komt op termijn alvast één platform online. De schaalvergroting heeft geen gevolgen voor de zowat 300 personeelsleden. Het aantal lesplaatsen, een 50-tal verspreid over de provincie, blijft behouden en het cursusaanbod wordt mogelijk nog uitgebreid.