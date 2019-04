Grootse rioleringswerken in centrum Avelgem

Het kruispunt van de Doorniksesteenweg met de Stationsstraat en de Streuvelslaan is sinds vanmorgen afgesloten voor het verkeer. De Watergroep gaat in de buurt het drinkwaternet vernieuwen. Meteen daarna gaat de gemeente het kruispunt herinrichten. De scheiding van het rioleringsnet is nodig, zodat regenwater en afvalwater niet meer met elkaar vermengen, en het risico op wateroverlast verlaagt, zegt de gemeente.

Goed geïnformeerd

Die rioleringswerken zijn meteen ook een aanleiding om het kruispunt aan te passen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Pas tegen het bouwverlof zal alles klaar zijn, en dat betekent toch veel verkeershinder. Maar de handelaars zijn wel tevreden over hoe de gemeente die hinder aanpakt. Ze voelen zich goed geïnformeerd, en zijn tevreden over de bewegwijzering.

De Avelgemse handelaars zijn er ook van overtuigd dat de verkeersveiligheid op de weg straks een stuk beter zal zijn.