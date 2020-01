Grootse politieactie: 5 geseinde personen gevat

Op woensdag 15 januari 2020 organiseerde en coördineerde de Federale Politie West-Vlaanderen een controleactie gericht op grenscriminaliteit. Aan deze actie namen ook 8 lokale politiezones en de Franse politie deel.

De politie stelde tijdens deze ‘Frontier’-actie controleposten op aan verschillende invalswegen in de grensregio. De controles richtten zich vooral op het vatten van daders die zich schuldig maken aan grenscriminaliteit, geseinde personen en voertuigen, drugsbezit en wapenbezit. Daarnaast werd ook op enkele andere inbreuken gecontroleerd.

137 voertuigen gecontroleerd

Tijdens deze actie werden in totaal 137 voertuigen en 84 personen gecontroleerd door politieploegen, opgesteld aan de invalswegen. Daarnaast werden ook 1396 voertuigen gecontroleerd door middel van ANPR-camera’s.

Deze controles leidden tot de volgende resultaten:

5 personen stonden geseind

In 1 geval werden verdachte handelingen inzake mensensmokkel vastgesteld

In 1 geval werden verdachte handelingen inzake drugs vastgesteld

2 personen reden zonder geldig rijbewijs

4 personen kregen een proces-verbaal inzake verkeerswetgeving

4 personen kregen een onmiddellijke inning

7 personen kregen een proces-verbaal van waarschuwing

Full Integrated Police Action

In de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit worden regelmatig grote controleacties georganiseerd, waarbij middelen en personeel van zowel de Lokale als Federale Politie gezamenlijk en geïntegreerd worden ingezet en georiënteerd naar de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Vaak wordt ook samengewerkt met politiediensten in de buurlanden. Binnen de politie zijn zulke acties beter bekend als ‘FIPA’s’ of Full Integrated Police Actions. Deze ‘Frontier’-actie is daar een voorbeeld van.

De actie werd gecoördineerd vanuit de Federale Politie West-Vlaanderen. Er namen 8 lokale politiezones aan deel: PZ Mira, PZ Moeskroen, PZ Westkust, PZ Gavers, PZ Grensleie, PZ Riho, PZ Vlas en PZ Arro Ieper. Bovendien werd er samengewerkt met collega’s van de Franse politie.