Grootscheepse oefening om olie op zee te bestrijden

Tientallen balen stro waren op het wateroppervlak uitgestrooid. Ze simuleerden een olievlek. De federale overheidsdiensten willen zo uitzoeken in welke mate hun materiaal een grote olievlek in de buurt van de Thorntonbank efficiënt zou kunnen aanpakken.

Inzet van skimmers

Drie schepen waren betrokken bij de oefening op zee. Het marine patrouilleschip Pollux had reinigingsmiddelen en detergenten aan boord. De Zeetijger van Vloot was uitgerust met zogenoemde skimmers die het wateroppervlak kunnen wegzuigen.

Altijd paraat

Het is van de scheepsramp met de Flinterstar geleden, in 2015, dat er nog oliealarm was. Toch moet het materiaal altijd klaar zijn en ook geregeld getest worden. Er is in elk geval flink geïnvesteerd in materiaal dat in Zandvoorde bij Oostende ligt opgeslagen.

De jongste jaren is veel gecontroleerd om olieverontreiniging op zee snel te detecteren.