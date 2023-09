Grootscheepse NAVO-oefening rond chemische oorlog in Koksijde

Volgens Defensie is het belangrijk dat alle landen technieken en procedures tegen chemische oorlogsvoering op elkaar afstemmen.

Gevaarlijke manier van oorlogvoeren

Op de luchtmachtbasis in Koksijde was een soort rijdend en gepantserd militair laboratorium te zien. In het scenario was een Frans dronetoestel neergestort en 2 militairen lagen zogezegd zwaargewond op de chemisch verontreinigde site. De Duitse specialisten gingen heel omzichtig te werk.

"Dat is normaal. We hebben hier te maken met een neurotoxisch agens. Dat is iets wat we kennen vanuit de Tweede Wereldoorlog. Het is een heel gevaarlijk product. Het is ook bekend vanuit de landbouw en enorm dodelijk. Een kleine druppel of een kleine inademing kan al de dood tot gevolg hebben", vertelde Dirk Dons, jurylid bij Toxic Trip 2023 Koksijde.

De aard van de verwondingen van de militairen toonde aan hoe gevaarlijk chemische, bacteriologische of zelfs nucleaire oorlogsvoering kan zijn. Als iedereen zich aan de conventies houdt, mag deze manier van oorlogsvoering nooit gebeuren.

"Dat is waar. Maar in sommige gevallen, en dan spreken we dikwijls over zogenoemde 'non-state' actoren. Die kunnen dat wel gebruiken en dat zou wel eens meer en meer kunnen voorkomen, vrees ik".

Experts uit 18 landen

Jozef Vanden Broeck van Toxic Trip Koksijde: "Dit zijn allemaal specialisten uit de CBRM-wereld. CBRM staat voor chemisch, biologisch, radiologisch én nucleair. Allemaal specialisten uit dat domein uit 18 verschillende landen. De bedoeling is dat ze hun technieken oefenen en op elkaar afstemmen. Als het ooit zo ver komt moeten ze in een internationale conflictsituatie kunnen samenwerken en nog beter hun werk kunnen doen."

Ook het Amerikaans leger verleent bijstand, maar er zijn ook teams van Koreaanse specialisten aanwezig. De oefening loopt nog tot donderdagavond. Voor alle duidelijkheid: nooit met echte chemische producten.