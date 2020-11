Grootschalige actie tegen drugstoerisme

Van de in totaal 860 gecontroleerde personen waren er 97 in het bezit van drugs. 5 personen waren onder invloed. 16 personen werden gerechtelijk aangehouden en 5 voertuigen werden in beslag genomen.

West-Vlaanderen

Op donderdag 19 november rond 1u30 heeft de Federale Wegpolitie van West-Vlaanderen, in samenwerking met de PZ Grensleie, een voertuig gecontroleerd met Franse nummerplaten. De drie inzittenden, alle drie Fransen, hadden geen zinnige uitleg over hun aanwezigheid op dat tijdstip. In een verstopplaats in hun voertuig werd meer dan 20.000 euro aangetroffen.

Op zondag 22 november in de namiddag werden er door de Wegpolitie ploeg verschillende controles uitgevoerd op het verkeer op de autosnelweg E17. Zowel low-cost bussen op weg naar Frankrijk als personenvoertuigen werden gecontroleerd. Verschillende passagiers waren in bezit van gebruikershoeveelheden marihuana.